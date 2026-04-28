Bionysheva_Elena Космонавтика

Фрукты, кислород и новый скафандр: «Прогресс МС-34» прибыл на МКС⁠

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Стыковка состоялась 28 апреля в 03:01 по московскому времени.

«Прогресс МС-34» был запущен с космодрома Байконур 26 апреля ракетой-носителем «Союз-2.1а». Полёт к станции продлился 49 часов 39 минут. Выведение корабля на орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.

На борту грузовика — фрукты, кислород, оборудование для научных экспериментов и новый скафандр для выходов в открытый космос, сообщили в Роскосмосе.

Источник: t.me

  • Нет аватара Kотенко Cергей28.04.26 13:38:17

    Восьмой запуск КА в этом году. До этого в 2022, 23, 24 и 25 годах на эту дату было по 6 запусков.

  • Нет аватара Kотенко Cергей28.04.26 13:40:17

    Ждём «Союз-5»

