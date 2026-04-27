В Новосибирске 27 апреля запущено движение трамваев по новой эстакаде длиной 632 метра. Новый путепровод с двухпутной линией расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Трамвайная эстакада представляет собой 14 пролетных металлических строений на 15 опорах. В самой высокой части она проходит на высоте 12 метров над землей и имеет ширину 15 метров, из которых 8 метров — проезжая часть. Общая длина открытого участка — около 1,5 км. Сооружение построено в рамках концессии по строительству четвертого моста через Обь. Подрядчиком является Группа «ВИС».

«Особенностью стало применение впервые в Новосибирске виброизолированного рельсового полотна. Рельсы с прорезиненным основанием снижают уровень шума и вибрации при движении трамваев», — сказано в сообщении подрядчика.

Теперь старые рельсы с площади Труда будут демонтированы, после укладки нового асфальта, в «ВИС» уверены, что в районе площади Труда существенно снизится заторы в пиковые часы.

Концессионное соглашение между региональным Минтрансом и «Сибирской концессионной компанией» заключили в 2017 году. Мост планировали сдать к концу 2022 года, но сроки сдвинулись. Движение по основному ходу было открыто в декабре 2025 года. Полностью все работы, включая развязки, завершат в декабре 2027 года. Стоимость строительства, по последним данным, — 46,7 млрд руб.

https://rg.ru/2...%2Fyandex.ru%2F