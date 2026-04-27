1 день назад
Павел Красичков Производство

В Свердловской области запущен завод сухой смеси «FABUT» для производства газофибробетона.

В 2026 году компанией ООО «ПАТТЕРН» был запущен первый завод в России по производству сухой смеси газофибробетона FABUT естественного твердения. Материал работает по принципу: «просто добавь воды». При затворении водой увеличивается в 2-3 раза и может варироваться плотность от D200 до D1000 в зависимости от добавленного колличества жидкости, обладает теплоизоляционными и конструкционными свойствами, негорюч, легкий. Решение задач различного характера: реконструкция жилого фонда, ремонт дорог и провалов, ремонт теплотрасс и инфраструктуры, монолитное строительство ИЖС и коммерческой недвижимости.

Почему это выгодно регионуСнижение затрат на отопление: FABUT-утепление даёт экономию теплоэнергии на 25-40% — прямая экономия в коммунальных расходах муниципалитетов.Скорость монтажа в 2-3 раза выше, чем у традиционных решений за счёт лёгкости и текучести смеси.Ремонт без полного демонтажа: заполнение пустот и восстановление конструкций без вскрытия.Отечественный производитель: нет зависимости от импорта, цена стабильна, логистика короткая.Нормативная база (ГОСТ, ТУ, СП) -никаких барьеров для включения в проектную документацию.

  • Владимир Киреев Владимир Киреев27.04.26 13:51:59

    D200-D1000 — Это не про прочность. Это марка (по плотности).

  • Варт Бар Варт Бар27.04.26 22:52:22

    что за секретность? В Свердловской области запущен завод… А населённый пункт, или хотя бы район Свердловской области трудно было указать?

    • Нет аватара DimaY27.04.26 22:55:28

      А Вам это зачем?

    • Нет аватара Termiks28.04.26 07:53:19

      Новость немного неправильно освещена.
      Компания разработала технологию неавтоклавного газофибробетона, а также осуществляет поставку и монтаж оборудования для мини-заводов под ключ (с поставкой собственного специального порообразующего агента). Такие мини-заводы чем-то похожи на цементные заводы — они небольшие и могут построены везде, где есть небольшая территория и соответствующие коммуникации и условия.
      То есть, в одном сельском районе их может быть построено хоть десятки и конкретное положение их не так уж и важно, если только не собираться закупать оптовые партии.

