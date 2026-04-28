Есть метка на карте вчера 1753
Производство

Производство карьерных водородных самосвалов на 220 тонн открыли в Москве

Ростех и БЕЛАЗ открыли в Москве совместный завод «Роблекс», который займётся разработкой и внедрением карьерной техники на водороде и беспилотных систем. Предприятие будет выпускать два типа машин.

Первый — беспилотный самосвал на базе БЕЛАЗ-7513R грузоподъёмностью 130 т. Он оснащается системами машинного зрения, лидарами и централизованным управлением, что позволяет работать круглосуточно без водителя и снижать простои.

Второй проект — водородный самосвал грузоподъёмностью 220 тонн на базе БЕЛАЗ-7530. Машина получит гибридную силовую установку на топливных элементах и литий-ионных батареях. Это позволит снизить расходы на топливо на 30-50% по сравнению с дизельными аналогами при нулевых выбросах CO₂.

Заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов отметил, что опытная эксплуатация техники на действующих карьерах начнётся в 2026 году.

Главное назначение нового предприятия — обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными и высокоавтоматизированными решениями.

Дмитрий Леликов, замгендиректора Ростеха

В Ростехе рассчитывают, что такие решения сократят эксплуатационные затраты и повысят безопасность работ на карьерах.

Источник: www1.ru

  • Владимир Киреев Владимир Киреев28.04.26 08:39:53

    Водородобесие начинает доставать. ТМХ и РЖД пилят локомотив (точнее госденьги) для Сахалина. Так понимаю, в единственном экземпляре. Здесь тоже грант освоят.
    «позволит снизить расходы на топливо на 30-50% по сравнению с дизельными аналогами» — а электричество для зарядки Божьим промыслом добываться будет? Из воздуха?
    «при нулевых выбросах CO₂". И что с того? Это критично для крупных городов. Но такие машины трудятся в практически безлюдных огромных карьерах, где этого CO₂ - исчезающе малая концентрация. Так же и с поездом на Сахалине. ЖД там всего ничего. Поездов мало. А плотность населения совсем маленькая.
    И вообще водород в двигателях — тупиковая ветвь. Более менее недорогое получение — из метана. При этом отдача (в конечной полезной работе) все равно ниже, чем у метана, за счет потери энергии на ту самую переработку. И куча проблем с текучестью водорода и необходимостью применения спец материалов.
    Водород — только для пиления грантов и дотаций.

    • Нет аватара srozmirovich28.04.26 11:27:16

      «На глубине карьеров более 200-250 м загрязнение воздуха вредными веществами на рабочих местах приводит к постепенному превышению предельно допустимых концентраций. Это сказывается не только на людях, но и на экономике предприятия, так как влечет за собой необходимость остановки карьера, а ухудшение видимости на трассе также обуславливает частичную или полную остановку работы оборудования». Источник: https://mining-...7/2018-7-10.pdf

      • Владимир Киреев Владимир Киреев28.04.26 14:18:01

        Вы в карьере-то подобном хоть раз были? Например угольный разрез в Кузбассе, где как раз и катают 220-сильные БелАЗы (причем не с импортными дизелями, а с российскими).
        Там выхлопы от них — это исчезающая доля от вредных веществ в воздухе.
        Написали ребята статейку. Положено так. В НИИ и учебных заведениях. Сослались на свою же работу в качестве процитированного вами «обоснования». Бумага стерпит. Потом дисеры защитят. А там список статей должен быть. Это не про жизнь, это про «научную среду».

    • Badassgoliath Badassgoliath28.04.26 11:51:09
      И вообще водород в двигателях — тупиковая ветвь.


      Водород там не сжигают в ДВС, а используют для получения электричества в так называемых топливных элементах. Двигатели (тяговые) в «Белазах» электрические в любом случае. Только электроэнергия вырабатывается либо дизелем, либо через прокачку водорода в топливных элементах.
      Теперь насчёт «водородобесия». Вырабатываемую электроэнергию надо как-то запасать. Аккумуляторы в сравнении с бензином, дизелем и т. д. проигрывают в запасании энергии по массе, стоимости и удельной массе. Водород — это способ запасания выработанной электроэнергии, так как его относительно просто превратить обратно в электричество. И это даёт возможность использовать для запасания электроэнергии любые источники — ветряки, панели, газовые турбины и т. д. без привязки парка электротранспорта к местам выработки электричества.

      • Владимир Киреев Владимир Киреев28.04.26 14:28:13
        Водород — это способ запасания выработанной электроэнергии, так как его относительно просто превратить обратно в электричество.


        На данный момент это только «способ». От того, что это не способ сжигания в ДВС энергии ведь больше не станет. Все равно он (на данный по крайней мере момент) энергетически (затраты энергии о, А до Я на выполнение полезной работы) проигрывает дизель-генератору. Не говоря об экономической составляющей.
        Еще раз скажу. Никаких проблем, если речь идет о действительно проблемных в плане экологии местах. Но прошу прощения, карьеры и Сахалин — так себе места для этого.

        • Нет аватара DimaY28.04.26 15:15:08

          Сравните КПД дизеля и топливного элемента. Тем более что от ветра дизель работать не будет, а получить водород за счет ветра и преобразовать в электроэнергию в топливном элементе можно.

    • Нет аватара Termiks28.04.26 12:58:32

      Несмотря на то, что топливные элементы имеют очень высокий КПД преобразования «холодного горения» в электричество, производство водорода в значимых количествах обходится сильно дороже бензина с соляркой и применение топливных элементов оправдано только там, где важнее экология, например, в больших городах или ограниченных пространствах. Ну, или на космических кораблях, так как продуктом горения водорода является чистая вода.
      Что касается карьерных самосвалов и тепловозов, то сейчас они часто являются последовательными гибридами — ДВС вырабатывает электричество, от которого запитываются ходовые электродвигатели. Поэтому и перевод на топливные элементы в этом случае заметно проще, чем обычных моделей на ДВС.

      • Нет аватара DimaY28.04.26 13:22:13

        Это скорее вопрос развития технологий и системы в целом. Если получать водород из метана, то да, не самый выгодный вариант, но есть другие способы получения водорода, которые в локальных решениях могут иметь вполне приличную экономическую составляющую. Белазы такой грузоподъемности используются активно на угольных разрезах Кузбасса. Основной ресурс, который они добывают — коксующийся уголь, но на разрезе бывают низкосортные угли, бывают углесодержащие отходы, которые можно преобразовывать в водород, близко к месту добычи. Получение водорода может входить в другие процессы утилизации отходов, например перерабатывать отходы алюминиевой промышленности. Другим источником водорода может быть атомная промышленность, в частности реакторы на сферических ТВЭЛ с гелиевым теплоносителем, путем термоэлектроконверсии воды в водород. Такого пока в железе нет, но разработки идут очень активно, известно, что первую установку разместят в Татарстане. Ну и солнце, ветер и вода — наши лучшие друзья.

        • Владимир Киреев Владимир Киреев28.04.26 14:37:55
          но есть другие способы получения водорода


          Какие? Ваши

          которые можно преобразовывать в водород, близко к месту добычи


          или

          например перерабатывать отходы алюминиевой промышленности


          или

          частности реакторы на сферических ТВЭЛ с гелиевым теплоносителем, путем термоэлектроконверсии воды в водород


          как бы пока или еще вообще не существуют или не имеют промышленной реализации (тут еще вопрос почему, не из-за плохой экономики подобных прожектов ли).
          Все более-менее промышленные варианты (кроме метана) — крайне энергозатратны. И дороги. А ради чего? Чтобы там, где выхлоп от подобных агрегатов крайне мал на общем фоне прочих видов загрязнения воздуха, или вообще мал в пересчете на площадь и народонаселение, «улучшить» за счет этого экологию?

          • Нет аватара DimaY28.04.26 15:11:46

            То что Вы этого не знаете, это не значит, что этого не существует. Например возьмем получение водорода из угля.

            Практически все топливо ЮАР — продукт переработки угля, там два метода, один из них по методу Фишера-Тропша, включает стадию образования синтез газа, то есть смети водорода и угарного газа, на этой стадии можно процесс можно направить на получение углекислого газа и водорода, либо конвертировать синтетический бензин, второй метод Бергиуса ориентирован в большей мере на получение дизтоплива.
            Метод Фишера-Тропша активно использует Китай, правда основное использование — получение карбамида, но в транспорте так же используется.

            Отходы алюминиевой промышленности так же могут использоваться, поскольку основной отход содержит значительное количество углерода, из анодов, все так же по методу Фишера-Тропша.

            Реакторы на сферических ТВЭЛ пока только в разработке, но кстати не только у нас, этим занимается Китай и ЮАР, да это еще не разработано, но когда-то поезда тянули паровозы и это казалось будет происходить вечно.

            Насчет ветра, процесс резервного накопления электроэнергии с ветряка реализован в Канаде. В изолированной энергосистеме, где ветряк накапливает водород, за счет электролиза, потом водород идет в топливный элемент в безветрие. Да это локальное решение, но оно есть.

            Так что, не вижу повода не заниматься этим вопросом.

