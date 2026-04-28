Производство карьерных водородных самосвалов на 220 тонн открыли в Москве
Ростех и БЕЛАЗ открыли в Москве совместный завод «Роблекс», который займётся разработкой и внедрением карьерной техники на водороде и беспилотных систем. Предприятие будет выпускать два типа машин.
Первый — беспилотный самосвал на базе БЕЛАЗ-7513R грузоподъёмностью 130 т. Он оснащается системами машинного зрения, лидарами и централизованным управлением, что позволяет работать круглосуточно без водителя и снижать простои.
Второй проект — водородный самосвал грузоподъёмностью 220 тонн на базе БЕЛАЗ-7530. Машина получит гибридную силовую установку на топливных элементах и литий-ионных батареях. Это позволит снизить расходы на топливо на 30-50% по сравнению с дизельными аналогами при нулевых выбросах CO₂.
Заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов отметил, что опытная эксплуатация техники на действующих карьерах начнётся в 2026 году.
Главное назначение нового предприятия — обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными и высокоавтоматизированными решениями.Дмитрий Леликов, замгендиректора Ростеха
В Ростехе рассчитывают, что такие решения сократят эксплуатационные затраты и повысят безопасность работ на карьерах.
