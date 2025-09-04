© kamgov.ru

Новая больница на 175 койко-мест, расположенная на территории более 41 гектар, оснащена оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и проведения операций по 20 направлениям. 11 из них являются уникальными для Камчатского края.

Для больницы было закуплено более 700 единиц нового медицинского оборудования, в его числе уникальный аппарат МРТ, один из четырех в России.

Ввод в эксплуатацию медицинского комплекса позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь, значительно снизив процент пациентов, нуждающихся в направлении в стационары других регионов.