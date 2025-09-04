В Петропавловске-Камчатском построена новая больница на 175 койко-мест
Новая больница на 175 койко-мест, расположенная на территории более 41 гектар, оснащена оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и проведения операций по 20 направлениям. 11 из них являются уникальными для Камчатского края.
Для больницы было закуплено более 700 единиц нового медицинского оборудования, в его числе уникальный аппарат МРТ, один из четырех в России.
Ввод в эксплуатацию медицинского комплекса позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь, значительно снизив процент пациентов, нуждающихся в направлении в стационары других регионов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- ФГУП «Нацрыбресурс» (Камчатский край) инвестировал и ввёл ...;Камчатке. В строй введено 290 метров глубоководной причальной стенки.
- Центр является совместным проектом ООО «Камчаттралфлот» и&...вовать специалисты предприятия совместно с вузовскими преподавателями.
- В середине декабря 2023 года в регионы РФ поступили новые ав...илей. Это поступление транспорта стало самым значительным с 2016 года.
Поделись позитивом в своих соцсетях