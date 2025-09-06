4 сентября в Луганске запущено движение по путепроводу по улице Советская в районе бывшего завода имени Пархоменко.

Мост через реку Ольховка московские строители начали возводить в апреле 2024 года.

Мост сильно обветшал — в течение нескольких лет он находился в аварийном состоянии, пережил два пожара в подмостовых пространствах. Московские специалисты фактически заново пересобрали мост и путепровод, полностью демонтировав старый конструктив. Длина возведенного путепровода — 60 м, ширина — 40 м, на новом путепроводе уложили 8 тыс. кв. м асфальта.

Мост имеет 4 полосы движения вместо прежних двух.

Представитель подрядной организации Дмитрий Сидоренко сообщил, что строительство нового путепровода специалисты завершили досрочно — в сентябре вместо запланированного декабря, для этого привлекали дополнительно субподрядчика. В «пиковые дни» на путепроводе работало до 100 человек, работы велись круглосуточно.

Работы на новом путепроводе курировал ГБУ «Гормост». Как сообщил руководитель организации Юрий Иванков, «Гормост» работает в Луганске с 2022 года и ранее уже отремонтировал путепровод по улице Тараса Рыбаса.

В пресс-службе администрации Луганска ТАСС сообщили, что новый путепровод намерены назвать в честь Москвы — «Московский». Процедура по его наименованию уже начата.