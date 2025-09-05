Команда обучающихся Санкт‑Петербургского университета одержала победу в ICPC World Finals 2025 — крупнейшей студенческой олимпиаде по программированию в мире. В этом году в финальном этапе соревнований приняли участие команды из более чем 70 стран, представляющие около 140 лучших университетов мира. В число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды, абсолютную победу в состязании одержали студенты СПбГУ.

Главная цель участников — за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом.

Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Фёдора Ушакова. Подготовку команды проводил тренер СПбГУ по программированию Иван Казменко.

