Студенты СПбГУ стали победителями международного чемпионата по программированию
Команда обучающихся Санкт‑Петербургского университета одержала победу в ICPC World Finals 2025 — крупнейшей студенческой олимпиаде по программированию в мире. В этом году в финальном этапе соревнований приняли участие команды из более чем 70 стран, представляющие около 140 лучших университетов мира. В число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды, абсолютную победу в состязании одержали студенты СПбГУ.
Главная цель участников — за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом.
Команда Санкт-Петербургского государственного университета одержала победу в чемпионате мира по спортивному программированию ICPC. Финал прошёл в Баку.
Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Фёдора Ушакова. Подготовку команды проводил тренер СПбГУ по программированию Иван Казменко.
