В Иркутской области произведен технологический запуск золотоизвлекательной фабрики ГОКа «Светловский» АО «Высочайший». Проект по строительству ГОКа «Светловский» реализован в кратчайшие сроки за 2,5 года, ещё пять лет назад на месте ГОКа, который не было буквально ничего. После выхода на проектную мощность в 2026 году на предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды в год и производить до четырех тонн золота. На лицензионных площадях Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы. Проект «Светловский» включен в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

В рамках проекта в Бодайбо и районе уже построены 112 км дорожного полотна, волоконно-оптическая линия связи и линия электропередачи, проведены сотовая и беспроводная интернет-связь для сотрудников компании. Для персонала ГОКа «Светловский» построен современный вахтовый поселок со всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания. Близкое расположение нового ГОКа от действующих производственных активов Иркутской бизнес-единицы GV Gold в Бодайбинском районе позволило ускорить строительство и сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения.

Ожидается, что за десять лет отработки Светловского общие инвестиции в социально-экономическое развитие региона составят более 30 млрд рублей, налоговые отчисления во все уровни бюджета — более 10 млрд рублей. Дополнительно компания планирует поддерживать малый и средний бизнес через заключение контрактов с региональными компаниями социальной сферы, а также создать более тысячи рабочих мест в условиях, приравненным к районам Крайнего Севера. В реализации проекта приняли участие 55 подрядчиков со всех регионов страны.

Иркутская область — лидер в России по запасам золота, на территории региона располагаются более 30% от общероссийского показателя. В последние годы Приангарье интенсивно наращивает потенциал золотодобычи. И реализация данного проекта не только укрепляет экономический потенциал Иркутской области, но и создает новые рабочие места, способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Бодайбинского района и области в целом.