13 мая 2026 года на Форуме «Прибориум» начальник отдела инновационной деятельности Центра коллективного пользования «СКИФ» Александр Николаенко рассказал о возможностях Сибирского кольцевого источника фотонов. Строительство огромного научного комплекса под Новосибирском практически завершено — по совокупности характеристик это будет лучший в мире синхротрон в своем классе.

СКИФ в 2 раза больше Красной площади, для его работы нужно 12 МВт энергии, и это один из центров класса «мегасайнс», который изначально построен с учетом коллективного использования его ресурсов и по самым свежим в отрасли технологиям — относится к 4-му поколению. Потребность в таком источнике синхротронного излучения в нашей стране высокая. На всю Россию всего две установки, причем уже далеко не новые и значительно устпающие по характеристикам. Одна — первого поколения (была практически первой в мире) до сих пор работает в Институте ядерной физики СО РАН, одновременно используется и как коллайдер, и как синхротрон. Другая — второго поколения — изготовлена и запущена специалистами Института ядерной физики СО РАН в Курчатовском институте в Москве в 1990-е годы. СКИФ, как уже говорилось выше, это сразу поколение 4+. СКИФ — это лидер по качеству излучения (яркости) нового поколения.

Выгода синхротронного излучения в том, что оно обладает большой проникающей способностью и высоким пространственным разрешением, буквально позволяя увидеть, «что происходит между атомами». Одна из его особенностей заключается в том, что оно имеет широкий спектр, то есть состоит из фотонов различных длин волн. Поэтому из него можно выделять излучение необходимой энергии и использовать для реализации рентгеновских методик: различных видов дифракции и спектроскопии. На источниках синхротронного излучения реализуются и различные методы визуализации, например, рентгеновская микроскопия и томография. При этом скорость получения изображений может достигать десятков наносекунд на кадр — можно рассматривать максимально детально самые разные быстропротекающие процессы. Кстати, СКИФ получил самую большую взрывную камеру из установленных на синхротронах в мире: диаметр около двух метров, и она рассчитана на взрывы мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Такие исследования необходимы для моделирования свойств авиационных и космических материалов, испытывающих экстремальные нагрузки, уточнения параметров взрывчатых веществ, а также решения задач фундаментальной физики.

СКИФ состоит из ускорительного комплекса (линейный ускоритель, бустерный синхротрон, в котором разгоняют фотонный пучок, и накопительное кольцо диаметром 150 м), а также пользовательской инфраструктуры — экспериментальных станций и лабораторного комплекса. Ключевые параметры установки: энергия 3 ГэВ, ускорительное кольцо периметром 476 м, эмиттанс 75 пм•рад.

Еще одна особенность Сибирского кольцевого источника фотонов — это его перевод в процессе строительства на российское оборудование. Иностранные «партнеры» решили отказаться от поставок ранее заказанного сложного оборудования для нашей гигантской научной установки. В итоге русские 95% сделали сами и выиграли — научились создавать аналоги того, что раньше за большие деньги закупали за рубежом. Причем значительную часть необходимой аппаратуры сделали прямо по соседству — в Новосибирске.

Самое важное в проекте ЦКП СКИФ — он не замкнут на чистую науку и построен для решения огромного количества прикладных задач — от медицины до авиации. Поэтому и название начинается со слов «Центр коллективного пользования». То есть на синхротроне смогут работать по заявкам коллективы исследователей из любых регионов России. Здесь будут идти круглосуточные эксперименты с небольшими перерывами на профилактику оборудования.

На фото: ЦКП СКИФ в мае 2026 года. Фото: Евгений Белкин/Техносфера. Россия

Евгений Белкин, Михаил Петровский