Новый полноприводный самосвал с колёсной формулой 8×8 представила ТФК «Феникс». Машина построена на шасси КАМАЗ-65958 и получила кузов объёмом 20 кубометров. Грузоподъёмность модели достигает 23 тонн при полной массе 44 тонны.

Новинка рассчитана на работу в тяжёлых условиях — на карьерах, строительных площадках и в нефтегазовом секторе. Самосвал получил длинную раму 9,4 метра и полный привод с односкатной ошиновкой, что должно улучшить проходимость на бездорожье.

В основе машины лежит новое тяжёлое шасси поколения К5. КАМАЗ-65958 оснащается рядным двигателем Р6 мощностью до 560 л. с. и системой автоматической подкачки шин. В кабине предусмотрен автономный отопитель, кондиционер и бортовая информационная система.

Как ранее сообщал КАМАЗ, модель 65958 создавалась не только как база для самосвальных установок. Шасси также предназначено для монтажа другой тяжёлой спецтехники, включая оборудование для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях.

Новый самосвал ТФК «Феникс» стал ещё одной модификацией на базе семейства К5, которое КАМАЗ активно расширяет в сегменте тяжёлой внедорожной техники. Ранее производитель заявлял об интересе к таким машинам со стороны заказчиков не только из России, но и из стран Ближнего Востока.