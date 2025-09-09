Санкции 2022 года создали вакуум на рынке профессионального аудиооборудования, остановив поставки ключевых западных брендов. Кризис стал драйвером для технологического прорыва отечественных компаний. Кто же заменил Shure и Sennheiser?Первой в России разработала и запустила производство беспроводных цифровых радиосистем тульская «Октава ДМ». О том, как стартовало производство, как оно развивается сегодня и какие инновации ждут рынок в ближайшем будущем, рассказала генеральный директор компании Любовь Стальнова.

— В мире профессионального сценического звука ключевую роль играют радиосистемы. Раньше рынок занимали в основном западные производители, но после остановки официальных поставок возник вакуум. Каковы текущие реалии?

— Рынок беспроводной микрофонной техники в среднем растет на 7,8% в год и по прогнозам к 2029 достигнет стоимости в 2 904,13 миллиона долларов. Сегодня в топе запросов покупателей — отечественные производители. Это обусловлено не только трендом на импортозамещение, но и реально возросшим качеством товаров. Я уверена, что Россия постепенно движется от дефицита цифровых устройств к технологической независимости.

— Как вы конкурируете с западными брендами? Несмотря на их уход с рынка, многие потребители продолжают использовать именно эту продукцию.— Производство качественного коммуникационного оборудования — сложная ниша, однако мы активно развиваем это направление. Наша задача, как производителя, разрабатывать современные и главное доступные продукты. Мы используем достижения цифровых технологий, к примеру модуляцию QPSK для максимально качественной передачи звука в радиоэфире. А для повышения качества и надежности беспроводной связи радиосистема оборудована функцией True Diversity и IR-синхронизацией. А самое главное, в отличии от ушедших с рынка конкурентов, у нас есть послепродажное обслуживание и обратная связь с клиентами. Кроме того, мы выстроили полный цикл создания инновационного продукта: от концепции, дизайна и разработки ПО, до серийного производства на собственной высокотехнологичной базе в Туле.

— Ваша компания стала первопроходцем в сегменте цифровых беспроводных систем в России. С чего всё начиналось?

— Цены на радиосистемы иностранных производителей значительно выросли. Это стало триггером для скорейшего вывода на локальный рынок и рынок СНГ нашей продукции. Наша первая модель, OWS-U1200H, представленная осенью 2022-го, быстро завоевала доверие стабильным сигналом, устойчивостью к акустической обратной связи и высоким качеством исполнения. За несколько лет мы прошли путь от одноканальной радиосистемы с одним передатчиком до целой серии продуктов с многофункциональной периферией.

— Что позволило достичь таких результатов?

— Мы регулярно обновляем продуктовую линейку, новинки выпускаем каждые полгода. При их разработке, опираемся на запросы представителей отрасли. Так была разработана первая отечественная цифровая двухканальная радиосистема OWS-2200, анонсированная в сентябре 2024 года. Уже в этом году мы выпустили ее обновленную версию с возможностью каскадирования до четырех приемников без внешних антенных систем. Также мы разработали логопериодическую пассивную антенну OWS-ALP. Она совместима со всеми UHF-радиосистемами и подходит для мероприятий любого масштаба.

— Расскажите о том, как выстроена работа на вашем производстве.

— Компания создавалась в 2019 году как R&D-центр по разработке, модернизации и продвижению инновационной цифровой продукции. Но впоследствии она быстро переросла в предприятие полного цикла. Для этого мы расширили производственные площади, приобрели новые линии для поверхностного монтажа плат, механообрабатывающее оборудование и организовали литьевой участок. Мы инвестируем в сложные процессы на стыке электроакустики и IT. Мы всегда стараемся находить оптимальное соотношение современных технологий, надежности и цены. Несмотря на то, что производство массовое, важной составляющей развития конкретной модели является обратная связь от заказчика. Для нас важно понимать рынок и его потребности. Участвуем с радостью в пилотных проектах.

В нашей команде работают конструкторы, инженеры-электронщики, акустики, дизайнеры, frontend- и backend-разработчики, продуктовые аналитики. Именно их слаженная работа позволяет быстро выходить на новые рынки.

— Какие планы по развитию экосистемы ваших устройств?

— В этом году планируем выпустить активную распределительную систему (сплиттер) OWS-ADS. Она стабилизирует и усиливает антенный сигнал, компенсируя его потери, и будет совместима с приемниками любых брендов. Кроме того, мы разрабатываем фирменное ПО — Oktava Wireless System Software (OWSS). Это приложение для ПК позволит мониторить всю сеть приемников: состояние батарей, уровень сигнала, находить помехи и удаленно настраивать параметры.

— В какие страны вы экспортируете продукцию? Кто основной заказчик?

— География и сферы применения очень широки: от государственных структур до ивент-индустрии. Мы работаем с ОАЭ, Индией и Вьетнамом. В планах — выход и на другие рынки. Пока рано об этом говорить, но мы ведем активную работу с Российским экспортным центром, участвуем в переговорах с торгпредами.

Наши системы выбирают театры, школы, многофункциональные центры, крупные фестивали и конгрессно-выставочные площадки. Среди известных артистов, использующих микрофоны Октава, — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, The Hatters, Хор Турецкого, Лариса Долина, Леонид Агутин, Игорь Бурнышев (Burito), артисты Black Star, Клава Кока, Найк Борзов, Билли Новик, «Ленинград», Шаман и др.