Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России. Они будут нести службу в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России в Красноярском крае.

Гусеничный вездеход ТМ-140 незаменим, если вместо дороги — снежная целина, болотистая местность, река или овраги. Как раз такие условия службы у гарнизона Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, куда направлены вездеходы. В зоне ответственности отряда — территория Таймыра и прилегающая к ней прибрежная зона морей Северного Ледовитого океана, где 80% всех поисково-спасательных работ проводится в тундре.

Для решения этих задач ТМ-140 поставляется в двух комплектациях: с пассажирским модулем и с крано-манипуляторной установкой. Для спасателей важны все заявленные технические и эксплуатационные возможности гусеничного вездехода: грузоподъемность — 4 тонны, скорость — до 45 км/ч по твердой поверхности и до 4 км/ч на воде, запас хода — более 500 км. Машина легко заводится, в салоне поддерживается комфортная температура независимо от погоды за бортом. Курганмашзавод второй год поставляет вездеходы ТМ-140 для арктических поисково-спасательных отрядов МЧС России. Снегоболотоходы уже находятся в распоряжении спасателей Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.