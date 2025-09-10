В Орловской области завершилось открытие физкультурного комплекса для студентов гимназии.

Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен при поддержке корпорации Ростех и располагается при сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина, которая является частью духовно-православного центра «Вятский Посад». Здесь учащиеся получают не только качественное образование, но и развивают ценности традиционной семьи, духовности и трудолюбия.

В спортивный комплекс вошли 25-метровый плавательный бассейн на 5 дорожек, школа бокса и зал художественной гимнастики.

Церемонию открытия посетили игроки футбольного клуба «Балтика», который является партнером Ростеха. Спортсмены подарили ученикам сувениры и провели автограф-сессию.

Ранее сообщалось, что Ростех сотрудничает с почти 350 школами по всей стране и открыл более 200 инженерных классов, в которых обучаются 5,5 тысяч школьников.

СПРАВОЧНО:

Сельскохозяйственная гимназия им. П. А. Столыпина открылась в сентябре 2024 года. Гимназия делает упор на практику в сельском хозяйстве, сотрудничает с местными агропредприятиями и готовит специалистов для АПК. В учебном плане — агрономия, животноводство, механизация, экономика.

Для обучения созданы специализированные кабинеты и лаборатории, включая теплицу и учебно-опытное хозяйство. Гимназия сотрудничает с крупными агрохолдингами «Щелково Агрохим», «Степь», Комбайновым заводом «Ростсельмаш» и др.

Важная часть обучения — практика на базе сельхозпредприятий, фермерских хозяйств или агрокомплексов: подсобное хозяйство «Орловский Колос», центр селекции и семеноводства «Бетагран Семена», Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур.

Гимназия заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими аграрными вузами, включая Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Санкт-Петербургский Государственный Университет Ветеринарной Медицины и другие ведущие вузы страны.

https://orel-re...ad=1&unit=44477

https://rostec....ompleksa/#start