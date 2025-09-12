Кто-то реально уверен, что в России ничего никогда не дешевеет, а всегда только дорожает. Но, это, конечно не так. Как в любой рыночной экономике в России цена тоже зависит от спроса и предложения. И цены на продукты питания колеблются регулярно, то вниз, то вверх. Вот теперь в России значительно подешевели куриные яйца, и теперь они стали одним из самых доступных продуктов питания.

Согласно данным издания «Коммерсантъ» , причиной снижения цен стало перепроизводство продукции, что спровоцировало кризис в отрасли и сократило прибыль птицефабрик. По расчетам «Ъ» яйца теперь стоит 53,3 рубля в среднем за десяток первой категории, это на 26,5% дешевле, чем год назад. Яйца второй категории подешевели еще заметнее — на 31,9%, до 40 рублей за десяток.

Пару лет назад, помнится, случилась реальная истерика, когда цены наяйца взмыли вверх , и преодолели отметку в 150 р за десяток. А я ведь тогда писал : это нормально. Перенасыщенность рынка долгое время сдерживала цены, это било по производителям, из-за низких цен рентбельность была около 0, не было возможности вкладывать в производство, они все были в кредитах по те самые яйца. И новые цены дадут им возможность расплатиться с долгами, и инвестировать в модернизацию, что, в итоге, позволит им производить больше, что, в итоге, начнет тянуть цены снова вниз. Логичный, грамотный анализ ситуации. Ну так и произошло.

Причина падения цен — перепроизводство. Птицефабрики воспользовались хорошими временами и высокими ценами, вложили, неожиданно, деньги не в яхты и виллы своего начальства, а инвестировали в свои производства. Инвестиции позволили нарастить поголовье кур-несушек и ввести в эксплуатацию новые производственные линии, что привело к избытку продукции. Даже немного перестарались, и теперь в стране производят на 20% больше яиц, чем нам необходимо (По данным Росстата производители за первые семь месяцев 2025 года нарастили производство яиц до 23,18 млрд штук (+6,3%), создав избыток предложения более 20% от объема внутреннего потребления)

При этом спрос растет медленно. С августа 2024 по июль 2025 года продажи в штуках выросли всего на 2%, а в денежном выражении и вовсе упали на 6%. Рентабельность производства яиц сократилась до 11,01%.

Впрочем, всё нормально. Рынок или скорректируется, чуть снизится производство, или на фоне новогодних праздников и низких цен подрастет спрос, или производители нарастят экспорт. Например,в США .

В любом случае я еще помню времена, когда мы не могли себя обеспечить яйцами, а теперь наша проблема в том, что мы их производим слишком много. Приятные теперь проблемы, согласитесь.

Если кто не узнал руку мастера, статью писал rvk на основании данныхКоммерсанта