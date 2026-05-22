Аэромобильный комплекс связи (АМКС), который представила компания МТС на конференции «ЦИПР 2026» в Нижнем Новгороде. Это настоящий симбиоз полноприводного микроавтобуса «ГАЗ Соболь NN 4×4» и мощного гексакоптера — дрона с шестью винтами, который поднимает в небо радиомодуль с антенной.

Как это работает

Всего два человека могут запустить комплекс менее чем за 30 минут. Время работы без дозаправки — до трех суток. Представьте: ликвидация последствий наводнения в удаленном районе, где нет связи. Спасатели привозят такой комплекс, и через полчаса у них есть устойчивая сеть.

Гексакоптер зависает на высоте 100-200 метров и «раздает» интернет в радиусе 10-15 километров. Скорость в тестах достигала 1,2 Гбит/сек в стандарте 5G. Этого достаточно и для видеозвонков, и для передачи больших объемов данных.

Будь то горы, густой лес или болотистая равнина — сигнал будет стабильным. Это ключевое преимущество для огромных территорий России.

Самое важное в этой разработке — ее технологическая независимость. Базовая станция LTE/5G отечественного производства от компании «ИРТЕЯ» уже находится в официальном реестре и работает в тысячах коммерческих станций по всей стране.

Где это пригодится в первую очередь:

Сельское хозяйство: обеспечение связью огромных полей, пастбищ и ферм.

Промышленность: организация выделенных сетей для нефтегазовых и горнодобывающих предприятий в труднодоступных районах.

Чрезвычайные ситуации: ликвидация последствий паводков, пожаров, проведение поисково-спасательных операций.

Массовые мероприятия: создание временной сети для фестивалей, форумов и спортивных соревнований за городом.

Планы амбициозные — компания планирует создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнес и власти испытывают потребность в оперативной связи. Это готовое коммерческое решение, которое уже сейчас может быть востребовано.

