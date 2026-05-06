Крупнейший производитель грузовиков не просто выжил после разрыва с западными партнёрами, а серьёзно продвинулся в технологиях — и одновременно стал одним из главных поставщиков снаряжения для зоны спецоперации.

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогин назвал произошедшее «подвигом». И цифры это подтверждают: до недавнего времени завод делал 70 бронированных машин в год — сейчас выпускает 3 800. За короткий срок разработано больше 20 новых моделей.

Особая гордость — броневик вместимостью 10 человек. Он не взрывается при попадании снаряда, защищён от осколков, выдерживает 6 кг взрывчатки под колесом. «Я говорю рабочим: каждый ваш выпущенный автомобиль — это десять жизней наших солдат. У каждого из нас там может оказаться сын, брат, сосед. Это очень мотивирует», — поделился Когогин.

Ещё одна важная машина — санитарный автомобиль «Линза». Берёт на борт четыре лежачих раненых и шесть сидячих. «Часто меня благодарят за то, что эта машина есть», — признался глава «КамАЗа».

Многие модели создавались совместно с офицерами сил специальных операций. «Мы сели и начали говорить, что им нужно. Одно дело — мы нарисовали, как должно быть, другое дело — они. Например, грузовые машины. Когда везут боеприпасы, при подрыве может всё сдетонировать. Мы сделали бронированную платформу, крепления под миномёты и пулемёты», — рассказал он.

Отдельная задача — восполнить отсутствие полноценного БТР. «Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году поднимем машину, начнём испытания, чтобы в следующем выпустить опытно-промышленную партию», — сообщил Когогин.

«КамАЗ» не просто пережил санкционный шок — он стал основой армейской логистики и бронезащиты, нарастил выпуск военных машин в 50 раз и удержал коллектив через чувство общей ответственности за фронт. Как сказал сам Когогин: «Это гигантская работа. И она продолжается».