Группа компаний РСК, ведущий в России и СНГ разработчик и интегратор энергоэффективных и высокоплотных HPC-решений для развития ИИ-инфраструктуры, и компания «ХайТэк», разработчик российских ИИ-ускорителей LinQ, представили на форуме «Микроэлектроника 2025» программно-аппаратный комплекс LinQ HPC совместной разработки — первую отечественную вычислительную систему для искусственного интеллекта с производительностью 1920 TOPS.

Это означает, что этот ПАК способен выполнять 1,92 квадриллиона операций с целыми числами в секунду, что является рекордным показателем для российских разработок в сфере ИИ-технологий.

LinQ HPC — решение, полностью созданное на российских технологиях. В основе комплекса лежат два ИИ-ускорителя LinQ HPS для высокоплотных вычислений, созданные на базе внешнего массива PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C разработки группы компаний РСК и подключенные к серверу, входящему в реестр Минпромторга РФ.

Ключевое преимущество LinQ HPC заключается в отсутствии сторонних интеллектуальных компонентов. ПАК создан на основе первого в России универсального ускорителя LinQ HPS с оригинальной архитектурой LinQ H, не использующей сторонние IP-ядра. Это решение кардинально отличается от существующих на рынке продуктов, которые зависят от зарубежных технологий и могут содержать скрытые уязвимости.Технические характеристики LinQ HPC демонстрируют высокие показатели производительности. Комплекс обеспечивает производительность 1920 TOPS при работе с 8-битными целыми числами — это максимальный показатель среди российских разработок. Система оснащена 1280 ГБ многоканальной памяти DDR4 ECC (высокоскоростная память с коррекцией ошибок для надежных вычислений), что позволяет обрабатывать большие объемы данных и одновременно запускать более 100 моделей нейронных сетей. При этом задержка системы составляет 2,3 миллисекунды для ResNet-50, а при оптимизации может быть снижена до 1,5 миллисекунд.

Энергоэффективность решения также заслуживает особого внимания. Несмотря на высокую производительность, система потребляет всего 3000 Вт (TDP), что достигается благодаря интеллектуальному управлению частотами процессора и адаптивному контролю энергопотребления через специализированное программное обеспечение. Встроенная система температурного мониторинга и динамического управления рабочей частотой автоматически оптимизирует рабочие параметры, обеспечивая стабильную работу при различных нагрузках и условиях эксплуатации, что позволяет снизить операционные расходы на электроэнергию и охлаждение.

LinQ HPC — универсальное решение для различных отраслей экономики: в сфере безопасности и мониторинга система позволит обеспечивать интеллектуальную видеоаналитику в реальном времени, включая распознавание лиц, поведенческий анализ и контроль критически важных объектов. Промышленные предприятия и энергетические компании смогут использовать LinQ HPC для предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации энергопотребления и автоматизированного контроля качества производственных процессов. Финансовый сектор сможет внедрять данную технологию для биометрической аутентификации клиентов, выявления мошеннических операций в режиме реального времени и осуществления алгоритмической торговли с минимальными задержками. В научной и медицинской областях система позволит решать сложные исследовательские задачи, анализировать медицинские изображения и биоинформатические исследования. В корпоративном секторе возможности LinQ HPC могут использоваться для создания облачных сервисов инференса нейронных сетей и разработки рекомендательных систем, что позволит компаниям значительно повышать эффективность своих бизнес-процессов и конкурентоспособность на рынке.

Комментарий генерального директора группы компаний РСК Александра Московского: «Внешний массив для PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C позволяет объединять в составе одной высокоплотной аппаратной платформы до 10-ти ИИ-ускорителей и существенно наращивать вычислительные ресурсы серверов. В один массив можно подключить до 4-х серверов и, в ходе работы, осуществлять динамическое переподключение ИИ-ускорителей между серверами. Это открывает новые возможности в решении сложных задач в областях высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта».

Комментарий заместителя генерального директора «ХайТэк» Михаила Фролова: «Конкурентные преимущества LinQ HPC выходят за рамки технических характеристик. Помимо высокой производительности и низкой задержки, решение обеспечивает полную технологическую независимость благодаря российской разработке без сторонних IP-ядер. Экономическая эффективность проявляется в снижении стоимости владения на 40-60%, отсутствии лицензионных ограничений и поддержке отечественного производителя».