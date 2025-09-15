Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 155
naurr Производство

Тесвел представил обучающую платформу для будущих робототехников

Компания Тесвел (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) анонсировала новинку в виде универсальной обучающей платформы, с помощью которой станут готовить специалистов для современного рынка робототехники.

Решение ориентировано как на учебные центры, профтехучилища и ВУЗы, так и на корпоративное обучение персонала непосредственно на производстве.

Главная цель платформы — дать возможность не просто изучать робототехнику в теории, а получить реальные практические и всеобъемлющие навыки работы с роботами. Обучение при этом проходит в безопасной среде, что позволяет новичкам и опытным специалистам освоить современные технологии без риска для себя или оборудования.

Демонстрационная ячейка уже доступна на производственной площадке Тесвел в Самаре. Здесь любой желающий может познакомиться с функционалом платформы, увидеть, как робот выполняет задачи в реальном времени, и оценить потенциал технологии для образовательных и производственных процессов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт