Тесвел представил обучающую платформу для будущих робототехников
Компания Тесвел (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) анонсировала новинку в виде универсальной обучающей платформы, с помощью которой станут готовить специалистов для современного рынка робототехники.
Решение ориентировано как на учебные центры, профтехучилища и ВУЗы, так и на корпоративное обучение персонала непосредственно на производстве.
Главная цель платформы — дать возможность не просто изучать робототехнику в теории, а получить реальные практические и всеобъемлющие навыки работы с роботами. Обучение при этом проходит в безопасной среде, что позволяет новичкам и опытным специалистам освоить современные технологии без риска для себя или оборудования.
Демонстрационная ячейка уже доступна на производственной площадке Тесвел в Самаре. Здесь любой желающий может познакомиться с функционалом платформы, увидеть, как робот выполняет задачи в реальном времени, и оценить потенциал технологии для образовательных и производственных процессов.
