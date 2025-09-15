Компания Тесвел (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) анонсировала новинку в виде универсальной обучающей платформы, с помощью которой станут готовить специалистов для современного рынка робототехники.

Решение ориентировано как на учебные центры, профтехучилища и ВУЗы, так и на корпоративное обучение персонала непосредственно на производстве.

Главная цель платформы — дать возможность не просто изучать робототехнику в теории, а получить реальные практические и всеобъемлющие навыки работы с роботами. Обучение при этом проходит в безопасной среде, что позволяет новичкам и опытным специалистам освоить современные технологии без риска для себя или оборудования.

Демонстрационная ячейка уже доступна на производственной площадке Тесвел в Самаре. Здесь любой желающий может познакомиться с функционалом платформы, увидеть, как робот выполняет задачи в реальном времени, и оценить потенциал технологии для образовательных и производственных процессов.