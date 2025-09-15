Единственный в ЛНР производитель куриных яиц, компания «Авис», вложила свыше 300 миллионов рублей в масштабное обновление и увеличение производственных мощностей.

«За последние три года в агропромышленном комплексе ЛНР реализован ряд значимых инвестиционных инициатив. В частности, предприятие „Авис“ с начала 2024 года по середину 2025 года освоило более 300 миллионов рублей инвестиций. Эти средства были направлены на возведение нового птичника, создание площадки для хранения зерна, установку двух автоматизированных линий сортировки яиц, суммарной мощностью 420 тысяч яиц в час, а также на внедрение современного оборудования для переработки птицы», — сообщили в Минсельхозе.

Представители ведомства также отметили, что благодаря снижению страховых взносов в рамках СЭЗ с 30% до 7,6%, компания сэкономила более 100 миллионов рублей.

«Беловодский элеватор», предприятие, специализирующееся на производстве растительного масла, с января 2024 года реализует инвестиционный проект, объем вложений в который составляет более 20 миллионов рублей. Средства направляются на приобретение современного лабораторного оборудования, техники для погрузки и разгрузки, а также оборудования для переработки жмыха в шрот", — добавили в министерстве.

Кроме того, в рамках инвестиционного проекта СЭЗ, компания «Луганский хладокомбинат», занимающаяся производством мороженого, провела модернизацию оборудования и начала ремонтные работы в зданиях и сооружениях технологического цеха.