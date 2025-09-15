В Астраханской области открыли второй завод по производству томатной пасты
Современный высокотехнологичный агрокомплекс в Красноярском районе Астраханской области способен производить до 30 тысяч тонн продукции в год. Через год он закроет 60% потребности России в томатной пасте.
.Завод полного цикла: от посева семян до переработки томатов. В проект, реализованный за два года, вложено более 7,6 млрд рублей, создано 400 новых рабочих мест. В перспективе их количество вырастет до тысячи.По итогам 2024 года посевные площади предприятия составили 665 га, собрано 62 тысячи тонн томатов, произведено 10,2 тысячи тонн готовой продукции.
Комплекс работает по замкнутому циклу — от выращивания семян до переработки спелых томатов, что позволяет держать под контролем каждый этап производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (Астраханская ...quo; для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
- 3 ноября 2023 года на производственной площадке ООО «Стройл...FPW1, предназначенного для буксировки, работе с буями, заводке якорей.
- На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и су...laquo;Владимир Емельянов» проекта 24012 грузоподъемностью 25000 тонн.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0