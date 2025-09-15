Современный высокотехнологичный агрокомплекс в Красноярском районе Астраханской области способен производить до 30 тысяч тонн продукции в год. Через год он закроет 60% потребности России в томатной пасте.

.Завод полного цикла: от посева семян до переработки томатов. В проект, реализованный за два года, вложено более 7,6 млрд рублей, создано 400 новых рабочих мест. В перспективе их количество вырастет до тысячи.По итогам 2024 года посевные площади предприятия составили 665 га, собрано 62 тысячи тонн томатов, произведено 10,2 тысячи тонн готовой продукции.

Комплекс работает по замкнутому циклу — от выращивания семян до переработки спелых томатов, что позволяет держать под контролем каждый этап производства.