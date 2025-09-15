Девелопер коммерческой недвижимости Parametr получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди промышленного парка Сенькино, расположенного на территории Новой Москвы.

В корпусе формата light industrial общей площадью 26 300 м2 разместятся компании, специализирующиеся на производстве светодиодных экранов и мультимедийного оборудования, теплообменников, оборудования для розлива напитков, лакокрасочных материалов, разработке программного обеспечения и др.

В настоящий момент идет активное строительство третьей очереди промпарка. Готовность третьей очереди — 3 квартал 2026 года.

Первая очередь промпарка Сенькино была введена в эксплуатацию в апреле прошлого года. Резидентами первой очереди стали компании из таких сфер, как производство оборудования для очистки воды, производство медицинских изделий, производство подшипников, сборка лабораторных модулей для газовых месторождений, производство метизов и оборудования для атомной промышленности и др.

«Ввод в эксплуатацию второй очереди Сенькино — важный этап в реализации этого проекта. В настоящий момент во второй очереди осталось несколько свободных лотов, включая блоки с популярной опцией кросс-док, так что это действительно уникальная возможность для компаний, задумывающихся о переезде в этом году, приобрести помещение в стратегической локации. — отметил Александр Манунин, управляющий партнер Parametr. — Все блоки в промпарке Сенькино передаются заказчикам полностью готовыми с финишной отделкой офисных зон, что значительно облегчает обустройство на новом месте и позволяет разместить производство в максимально сжатые сроки. Удобное расположение промпарка рядом с ЦКАД и основными магистралями станет еще одним преимуществом для новых резидентов».

Расположенный на первой линии ЦКАД между Киевским и Калужским шоссе, промышленный парк Сенькино имеет удобный заезд с трассы А-107 и находится рядом с остановкой общественного транспорта. Проект состоит из пяти корпусов формата light industrial общей площадью 77 тыс. м2. Благодаря своей универсальности, light industrial позволяет размещать в одном блоке до четырех разных функций (производство, хранение, офис, шоурум), что делает его востребованным у широкого круга резидентов из малого и среднего бизнеса. В проекте Сенькино представлен большой выбор конфигураций лотов: можно выбрать блоки с зоной погрузки докового или воротного типа, а также опцией кросс-док, обеспечивающей более быструю оборачиваемость складских запасов.

Особое внимание при строительстве промпарка Сенькино было уделено благоустройству территории и развитию необходимой инфраструктуры. В частности, здесь оборудованы зоны отдыха для сотрудников, установлена спортивная площадка, а также станция для зарядки электромобилей. Выполненный в современной архитектурной концепции, промпарк Сенькино органично вписан в окружающую среду. В начале августа этого года промпарк Сенькино был также сертифицирован по стандартам экологической эффективности Клевер, что подтверждает его безопасность для окружающей среды, жителей близлежащих районов и сотрудников.