Новый пятивагонный поезд метро доставили из Мытищ в Новосибирск
Новыйй поезд доставили в столицу Сибири по стальной магистрали.Он преодолел расстояние почти в 3000 км. Из Мытищ в Московской области до станции Новосибирск-Главный, далее — до новосибирского метродепо.5-вагонный состав проложил путь по железной дороге, сделанный с помощью отдельного локомотива, на своем ходу.Равная ширина колеи позволяет сделать путь от цехов машиностроительного предприятия до метротоннелей в разных городах.
По железной дороге перевозятся разные нестандартные грузы. Например, энергетическое оборудование, крупные металлические конструкции и даже небольшие дома.Перевозка таких грузов — настоящая инженерная задача. Процесс тщательно регламентируется, строго регламентируется и контролируется.
