В номинантах на премию «Лучший промышленный дизайн России» оказался электромобиль «Молния». В описании к проекту есть несколько подробностей о перспективной новинке, выпуск которой могут начать на заводе «Москвич».
В основе будущего электромобиля — седана D-класса — лежит отечественная универсальная модульная платформа с уровнем локализации не ниже 70%.
По расчетам, внедрение унифицированных платформенных решений позволит сократить стоимость электромобилей на 15%, а объем необходимых инвестиций — на 30%.
«Молния» должна составить конкуренцию как моделям на двигателях внутреннего сгорания, так и китайским электромобилям.
Проект предусматривает загрузку существующих мощностей, создание новых сборочных площадок и развитие компетенций российских поставщиков для обеспечения технологического суверенитета в сфере электротранспорта.
Проект также призван стимулировать развитие промышленного кластера Москвы. Для этого будут задействованы действующие предприятия и созданы новые производства автокомпонентов. В инициативе участвуют более 600 российских компаний.
Сейчас производителем заявлена Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП «Московский метрополитен», хотя ранее этот проект позиционировался как Мосгортрансовский.
Основным рынком сбыта станет Россия, однако производитель рассчитывает и на экспортный потенциал. Конкурентная стоимость и наличие сервисной поддержки должны обеспечить интерес к автомобилю в странах, дружественных России.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На проходящем в Москве форуме «Территория будущего. Москва-...aquo;пробников» при разработке электрического «Москвича».
- «Росатом» строит завод по производству моторов для электро...Вт*ч, расчетный запас хода на одном полном заряде — 300 км.
- Целью проекта является развитие туристического потенциала республики Карели...ьфин. Техническим партнером создания хаба выступила компания Парус электро.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 4