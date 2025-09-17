Подпишись
Новый седан «Молния» из России сняли на фото: новые подробности

© cdnstatic.rg.ru

В номинантах на премию «Лучший промышленный дизайн России» оказался электромобиль «Молния». В описании к проекту есть несколько подробностей о перспективной новинке, выпуск которой могут начать на заводе «Москвич».

В основе будущего электромобиля — седана D-класса — лежит отечественная универсальная модульная платформа с уровнем локализации не ниже 70%.

По расчетам, внедрение унифицированных платформенных решений позволит сократить стоимость электромобилей на 15%, а объем необходимых инвестиций — на 30%.

«Молния» должна составить конкуренцию как моделям на двигателях внутреннего сгорания, так и китайским электромобилям.

Проект предусматривает загрузку существующих мощностей, создание новых сборочных площадок и развитие компетенций российских поставщиков для обеспечения технологического суверенитета в сфере электротранспорта.

Проект также призван стимулировать развитие промышленного кластера Москвы. Для этого будут задействованы действующие предприятия и созданы новые производства автокомпонентов. В инициативе участвуют более 600 российских компаний.

Сейчас производителем заявлена Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП «Московский метрополитен», хотя ранее этот проект позиционировался как Мосгортрансовский.

Основным рынком сбыта станет Россия, однако производитель рассчитывает и на экспортный потенциал. Конкурентная стоимость и наличие сервисной поддержки должны обеспечить интерес к автомобилю в странах, дружественных России.

© cdnstatic.rg.ru

https://quto.ru...-17-09-2025.htm

Источник: rg.ru

Комментарии 4

  • Badassgoliath Badassgoliath17.09.25 09:57:21
    В описании к проекту есть несколько подробностей о перспективной новинке, выпуск которой могут начать на заводе «Москвич».

    Могут начать, а могут и не начать. Пока что всё как-то туманно.
    Пусть сперва тот «Атом» выпускать начнут…

    Отредактировано: Badassgoliath~09:58 17.09.25
    • Нет аватара DimaY17.09.25 10:30:22

      Ну именно такой автомобиль не будут выпускать. Вообще автомобили без дверных ручек у нас не очень большим спросом пользуются.     Тут более важно, что выстраивается система создания собственной платформы и кооперативные связи, цепочки поставок комплектующих и притирка различных игроков. Вот это создает предпосылки нового автопрома.

      • Badassgoliath Badassgoliath17.09.25 11:50:44
        Вот это создает предпосылки нового автопрома.


        Хорошо бы. Но у нас «китайцев» полно, своё производство развернуть трудно из-за нерентабельности. Максимум сборка пока что.

        • Нет аватара DimaY17.09.25 12:08:01

          Я поэтому говорю о предпосылках, а не исполняю бравурный марш. Но без формирования системы это будет очередной ё-мобиль. Поэтому важнее не конкретный автомобиль, который, кстати не плохо смотрится, а то что есть люди у которых есть интерес и определенные ресурсы, для участия в таком проекте. А что из этого получится, будем посмотреть.

