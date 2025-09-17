В конце 2023 года на российском рынке прекратились поставки запчастей для зарубежных (США) систем телеметрии, и буровые компании столкнулись с проблемой поиска альтернативных изделий: немногие предприятия были готовы выполнять штучные заказы, особенно учитывая отсутствие технологии производства таких комплектующих в России. ООО СПП «Развитие» в поисках поставщика обращались к различным отечественным компаниям и зарубежным коллегам, однако качество тестовых образцов, включая китайские, оказалось нестабильным и неудовлетворительным.

Компания «Критерий » приняла вызов и получила заказ на изготовление пробной партии комплектующих, успешно разработав технологию изготовления деталей и запустив производство высокоточных элементов в короткие сроки.

Ключевая особенность разработки — сверхглубокое сверление, нанесение и доводка шейки под игольчатый подшипник из твердого сплава с нестандартным размером 7,92 мм, типичным для американских систем, который не производится серийно в России (принятые российские размеры головок для сверления — 6 и 8 мм). Для этого «Критерий» самостоятельно приобрел и модернизировал специализированный инструмент, что позволило обеспечить высокую точность изготовления и соответствие параметрам оборудования.

Реализация этого решения позволила заказчику получить качественные комплектующие в короткие сроки — в пределах месяца, что существенно снизило простой оборудования. Особое значение для заказчика имеет возможность обеспечения изготовителем срочных заказов наряду с регулярными поставками и наличие ресурсов для оперативного устранения типовых поломок без необходимости заказа новых приборов, что ведет к значительной экономии.Таким образом, ООО «Критерий» успешно реализует уникальный проект по импортозамещению в нефтяной отрасли, повышая надежность оборудования и укрепляя технологическую независимость производства.