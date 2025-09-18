Открыт обновленный спортивный комплекс (СК) «Олимпия» на Фрязевской улице (дом 13а) в районе Новогиреево.

Кроме того, в сентябре после реконструкции первых посетителей приняли еще три спорткомплекса, расположенные в районах Ясенево, Царицыно и Савелки: Московское городское физкультурно-спортивное объединение (улица Ясногорская, дом 19), школа олимпийского резерва «Юг» (Кавказский бульвар, дом 16, корпус 3) и Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград» (Озерная аллея, дом 2).

Спортивный комплекс «Олимпия» на Фрязевской улице (дом 13а) находится на балансе ГБУ «Мосспортобъект» — одного из крупнейших физкультурно-спортивных учреждений города, под управлением которого более 100 спортивных объектов.

В здании типового спорткомплекса площадью 2,2 тысячи квадратных метров оборудованы 25-метровый бассейн и спортивный зал с современным травмобезопасным покрытием и новым инвентарем.

Во время реконструкции спорткомплекса заменили инженерные системы здания, кровлю, остекление и фасадные панели, отремонтировали чашу бассейна, выполнили современную отделку внутренних помещений. Помимо этого, обустроили удобные раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, медицинский кабинет, гардероб и зону ожидания.

Расположенную рядом территорию благоустроили. Комплекс также приспособлен для маломобильных граждан.

По окончании работ в СК «Олимпия» возобновили занятия по спортивной борьбе и плаванию для учащихся городских спортшкол и всех желающих. Для участников проекта «Московское долголетие» будут созданы группы по общей физической подготовке, йоге, пилатесу и гимнастике.

Первых посетителей обновленный спорткомплекс принял в сентябре. Ожидается, что его будут ежедневно посещать около 800 человек.

С 2011 года в Москве построены 338 спортивных объектов (капитальных и некапитальных), из них более 150 новых спорткомплексов.

https://www.msk...otobank/1045191