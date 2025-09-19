НТЦ «Бакор» продолжает расширять экспортную деятельность и закреплять позиции на индийском рынке. Компания поставляет керамические фильтрующие элементы, которые используются в дисковых вакуумных фильтрах на металлургических предприятиях.Контракт заключён с крупным металлургическим предприятием — совместным предприятием ArcelorMittal и Nippon Steel (AM/NS India), созданном в 2019 году. Керамические элементы применяются в фильтрах «Larox», установленных на производственных мощностях в Вишакхапатнаме, Андхра-Прадеш. Керамические фильтрующие элементы, поставляемые НТЦ «Бакор», обладают следующими техническими характеристиками:— Высокая эффективность фильтрации — превосходит тканевые аналоги на 30%;— Устойчивость к химическим средам и высоким температурам — позволяет использовать элементы в сложных условиях;— Снижение энергопотребления — на 15-20% благодаря оптимизированной структуре;— Долгий межсервисный интервал — в 2,5 раза больше, чем у традиционных решений;— Сравнительно низкая стоимость — российские компоненты дешевле оригинальных решений Larox.В настоящее время НТЦ «Бакор» поставляет более 1 000 керамических фильтрующих элементов в год. Это позволяет обеспечивать стабильную работу оборудования на металлургических предприятиях Индии. В рамках проекта с AM/NS India российские компоненты были включены в стандартные технические спецификации компании.Сотрудничество может быть расширено в будущем, включая строительство новых производственных мощностей, запланированных к запуску в 2025 году.НТЦ «Бакор» — российская компания, специализирующаяся на производстве керамических фильтрующих элементов, фильтрационных систем и огнеупорных материалов. С момента основания в 1991 году компания работает в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности.Продукция «Бакор» используется в проектах по обогащению руд, очистке газовых потоков и автоматизации промышленных процессов. Компания имеет собственную научно-исследовательскую базу и применяет современные технологии для разработки решений.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0