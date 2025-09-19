MAX
Великоросс Дорожное строительство

В поселке Опарино Кировской области запустили в работу новый асфальтобетонный завод

© progorod43.ru

Асфальтобетонный завод ввели в эксплуатацию на северо-западе Кировской области.

Новый объект будет снабжать асфальтобетонной смесью подрядчиков, ремонтирующих дороги в северо-западных районах Кировской области. Выпускаемый материал соответствует всем требованиям ГОСТ. Производительность завода составляет 110 тонн смеси в час.

Пусконаладочные и монтажные работы на объекте завершены. Персонал подобран и обучен. Выпускаемая смесь успешно прошла лабораторные испытания. Производство запущено.

Источник: progorod43.ru

