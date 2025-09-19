В поселке Опарино Кировской области запустили в работу новый асфальтобетонный завод
Асфальтобетонный завод ввели в эксплуатацию на северо-западе Кировской области.
Новый объект будет снабжать асфальтобетонной смесью подрядчиков, ремонтирующих дороги в северо-западных районах Кировской области. Выпускаемый материал соответствует всем требованиям ГОСТ. Производительность завода составляет 110 тонн смеси в час.
Пусконаладочные и монтажные работы на объекте завершены. Персонал подобран и обучен. Выпускаемая смесь успешно прошла лабораторные испытания. Производство запущено.
