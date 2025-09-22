В селе Мужи открылся спортивный комплекс «Северный характер». Здание построили и оснастили «под ключ» за полтора года. «Северный характер» в Мужах стал 12-м центром единоборств на территории региона. Площадь нового центра составляет более 800 квадратных метров, то один из самых крупных спортобъектов в Шурышкарском районе.

В центре единоборств созданы комфортные условия для тренировок по боксу и рукопашному бою, есть кроссфит-зона и небольшой тренажерный зал, а также пространства для занятий фитнесом, адаптивной физкультурой. В залах установлены трибуны на 64 места, что позволяет проводить соревнования с приглашением зрителей.

Ранее юные спортсмены, занимающиеся боксом и рукопашным боем, тренировались в спортивном зале общеобразовательной школы. Сейчас для ребят созданы отличные условия для совершенствования мастерства: закуплено оборудование, установлен ринг, в зале бокса на одну из стен смонтировали зеркало, чтобы спортсмены могли наблюдать за правильностью выполнения элементов. В секциях занимаются 93 ребенка.

В центре единоборств обустроили комфортные раздевалки с душевыми кабинками, помещения для хранения экипировки и подготовки перед соревнованиями. Интерьер украсили портреты и мотивирующие высказывания известных на весь мир российских спортсменов — Федора Емельяненко, Константина Цзю, Александра Карелина.

Открытие Центра единоборств является частью масштабной региональной инициативы по развитию сети специализированных спортивных комплексов «Северный характер». Ранее аналогичные центры были открыты в Салехарде, Лабытнанги, Харпе, Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое, Аксарке, Красноселькупе, Яр-Сале и Тарко-Сале.