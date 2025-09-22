В отдалённом ямальском селе открылся спортивный комплекс «Северный характер»
В селе Мужи открылся спортивный комплекс «Северный характер». Здание построили и оснастили «под ключ» за полтора года. «Северный характер» в Мужах стал 12-м центром единоборств на территории региона. Площадь нового центра составляет более 800 квадратных метров, то один из самых крупных спортобъектов в Шурышкарском районе.
В центре единоборств созданы комфортные условия для тренировок по боксу и рукопашному бою, есть кроссфит-зона и небольшой тренажерный зал, а также пространства для занятий фитнесом, адаптивной физкультурой. В залах установлены трибуны на 64 места, что позволяет проводить соревнования с приглашением зрителей.
Ранее юные спортсмены, занимающиеся боксом и рукопашным боем, тренировались в спортивном зале общеобразовательной школы. Сейчас для ребят созданы отличные условия для совершенствования мастерства: закуплено оборудование, установлен ринг, в зале бокса на одну из стен смонтировали зеркало, чтобы спортсмены могли наблюдать за правильностью выполнения элементов. В секциях занимаются 93 ребенка.
В центре единоборств обустроили комфортные раздевалки с душевыми кабинками, помещения для хранения экипировки и подготовки перед соревнованиями. Интерьер украсили портреты и мотивирующие высказывания известных на весь мир российских спортсменов — Федора Емельяненко, Константина Цзю, Александра Карелина.
Открытие Центра единоборств является частью масштабной региональной инициативы по развитию сети специализированных спортивных комплексов «Северный характер». Ранее аналогичные центры были открыты в Салехарде, Лабытнанги, Харпе, Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое, Аксарке, Красноселькупе, Яр-Сале и Тарко-Сале.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Ноябрьске состоялось торжественное открытие нового корпуса лыжной ба...p;теперь появилась возможность принять в секцию биатлона больше детей.
- Это первый в Ямальском районе подобный объект и седьмой на Я...тивно-патриотической общественной организации ЯНАО «Клуб Варк».
- Следом за школой в Тазовском прошло торжественное открытие нового...л построен при поддержке ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0