«Камафлекс» наладил выпуск фитинговых соединений для гидравлических систем
Компания «Камафлекс» наладила в Набережных Челнах выпуск фитинговых соединений с врезными кольцами, которые используются в гидравлических системах спецтехники. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 1 млн единиц продукции.
Общие инвестиции в развитие производства составили более 150 млн рублей. Из них в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» 127 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).
Выпускаемые на предприятии фитинговые соединения высокого давления — уголки, тройники, штуцеры и банджо-адаптеры — используются в гидравлических системах грузовой и специальной техники: экскаваторах, кранах, манипуляторах, погрузчиках, бурильных машинах, тракторах, а также в двигателях и коробках передач. Уровень локализации продукта 100%, теперь при производстве используются только отечественные материалы.
Ранее, по данным компании, в России врезные кольца фитингов гидравлических соединений не выпускали, а основными их поставщиками на отечественном рынке были производители из Европы, США и Китая. Компания разработала и внедрила технологию изготовления врезных колец, в том числе разработана оригинальная конструкция такого кольца с применением специальной геометрии врезных кромок, фиксирующих герметичное соединение.
Среди основных заказчиков другие заемщики ФРП — «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш», «Ремдизель» и «РИАТ». Часть продукции предназначена для продаж на вторичном рынке компаниям машиностроения, строительной индустрии, сельского хозяйства, металлургической промышленности и нефтегазового сектора.
После выхода на проектную мощность «Камафлекс» планирует нарастить свою долю на отечественном рынке гидравлических соединений высокого давления с 8 до 12%. Кроме того, часть фитингов экспортируется на предприятия Беларуси.
«Благодаря займу Фонда развития промышленности мы автоматизировали производство и внедрили импортозамещающую технологию изготовления врезных колец фитинговых соединений, ранее поступавших из-за рубежа. Кроме того, сравнительный анализ качественных показателей и стендовые испытания врезных колец нашего производства показали, что они не уступают импортным. Собственное конструкторское бюро позволяет проектировать гидравлические соединения для каждого заказчика, а современное оборудование выпускать продукцию любыми партиями», — рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Камафлекс» Александр Сенаторов.
При соединении труб с помощью сварки возможно попадание сварной окалины в масляный трубопровод, что может приводить к преждевременному выходу дорогостоящих гидравлических аппаратов управления грузовой и спецтехники. Способы монтажа с использованием фитингового соединения с врезными кольцами без сварки позволяют сократить стоимость и сроки монтажных работ и повысить производительность по сборке трубопроводов, избегая порчи гидравлики.
Кроме того, на предприятии внедрили инновационную, экологически безопасную, энерго- и ресурсосберегающую химико-термическую технологию нанесения функционального покрытия на изделие с применением низкотемпературной нитроцементации для сохранения геометрических параметров детали. Получаемый внешний слой обладает высокой твердостью, износостойкостью и снижает коэффициент трения в 1,5-5 раз.
