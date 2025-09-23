+15% к мощности: Дальнегорский ГОК модернизировал ключевое производство
На Дальнегорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) успешно интегрирован в производственную схему новый моногидратный абсорбер. Работы проведены в рамках планового остановочного ремонта цеха серной кислоты, ключевого подразделения для выпуска конечной продукции предприятия.
Установленное оборудование выполняет критически важную стадию в контактном методе производства серной кислоты — конечную абсорбцию серного ангидрида (SO3) с получением товарной моногидратной кислоты (H2SO4). Повышение эффективности на этом этапе напрямую влияет на выход всей последующей продукции комбината, в частности, борной кислоты и других боропродуктов, для которых серная кислота является основным реагентом, сообщили в Росхиме.
Новая установка демонстрирует высокую технологическую эффективность, выйдя на проектную мощность в 720 тонн моногидрата в сутки в сжатые сроки после ввода в эксплуатацию. Это свидетельствует о корректности инженерных расчетов и успешной интеграции оборудования в существующую инфраструктуру.
