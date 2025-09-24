На пермском предприятии ОДК-СТАР показали ведущим российским авиакомпаниям, как своими силами удалось наладить ремонт двигателей для самолётов «Суперджет-100». Встреча с представителями «Аэрофлота», «России», «Ямала» и других перевозчиков прошла непосредственно в цехах предприятия.

Работы ведутся после того, как в 2022 году французская компания Safran прекратила сервисную поддержку двигателей SaM146.

Как сообщил главный конструктор по системам автоматического управления (САУ) авиационных двигателей ОДК-СТАР Николай Данилов, предприятие осуществляет серийный модульный ремонт агрегатов электронного блока управления двигателя (Engine Control Unit, ECU) SaM146. Сейчас стоит другая серьезная задача — освоить серийный компонентный ремонт ECU. Он предполагает замену вышедших из строя компонентов: микросхем, транзисторов, диодов и других электрорадиоизделий.

Предприятие «ОДК-Сатурн» (Рыбинск) сообщило о разработке ремонта десяти критичных изделий и внесении 74 изменений в конструкцию двигателя. В 2023 году в эксплуатацию внедрены свеча зажигания и топливный фильтр альтернативной конструкции. Авиакомпаниям передано более 5700 импортозамещенных свечей зажигания и 520 топливных фильтров. В 2025 году выполнено 33 ремонта двигателей SaM146, а с 2022 года — более 150 ремонтов.

Сертификационные работы позволили увеличить ресурс двигателя в среднем на 2000 полетных циклов. Участники мероприятия ознакомились с работой нового испытательного оборудования, программное обеспечение для которого отрабатывалось на стенде e-Bird в компании «Яковлев», сообщили в Ростехе.