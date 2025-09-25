Саратовская ГЭС обновила 22-й гидроагрегат из 24
На Саратовской ГЭС успешно завершилась модернизация шестнадцатого гидроагрегата. Оборудование прошло испытания и уже введено в промышленную эксплуатацию. Это важный шаг в масштабном проекте обновления станции: теперь полностью модернизированы 22 из 24 гидроагрегатов.
Специалисты компании «Гидроремонта-ВКК» выполнили работы с опережением графика. Они заменили турбинное колесо, вал и другие ключевые компоненты, что позволило достичь значительных результатов. Повышена надежность и безопасность станции, а ее суммарная мощность благодаря обновленным агрегатам выросла уже на 121 МВт. На сегодняшний день 92% оборудования ГЭС является современным и полностью обновленным.
Этот проект по замене турбин — крупнейший за всю историю станции. Полная модернизация всех агрегатов должна быть завершена к 2027 году, что увеличит мощность Саратовской ГЭС на 10% по сравнению с первоначальным уровнем, сообщили в РусГидро.
Данная работа ведется в рамках комплексной программы модернизации РусГидро — беспрецедентного для российской энергетики проекта. С 2009 года прирост мощности гидростанций холдинга составил впечатляющие 631,5 МВт, что можно сравнить со строительством новой крупной электростанции.
Другие публикации по теме
