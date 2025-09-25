MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 46
Великоросс Дорожное строительство

В Москве открыта новая дорога-развязка между улицами Мосфильмовская и Лобачевского

© msknovosti.ru

В районе Раменки в Москве запущено движение по дороге, соединяющей улицы Мосфильмовская и Лобачевского.

Строительство комплекса дорог в Раменках началось весной 2023 года. В рамках проекта планировалось продлить Мосфильмовскую улицу от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова. В этот раз был открыт участок длиной 465 метров. Он проходит по двум новым мостам через реку Раменку.

Кроме того, была проведена реконструкция участков улиц Гайдая, Василия Ланового и Раневской, а также подъездных дорог к соцобъектам общей протяженностью около 6,4 километра.

На следующий год планируется еще продлить улицу Гайдая, чтобы можно было выезжать с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.

© cdnstatic.rg.ru
© cdnstatic.rg.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: realty.ria.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт