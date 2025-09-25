В Москве открыта новая дорога-развязка между улицами Мосфильмовская и Лобачевского
В районе Раменки в Москве запущено движение по дороге, соединяющей улицы Мосфильмовская и Лобачевского.
Строительство комплекса дорог в Раменках началось весной 2023 года. В рамках проекта планировалось продлить Мосфильмовскую улицу от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова. В этот раз был открыт участок длиной 465 метров. Он проходит по двум новым мостам через реку Раменку.
Кроме того, была проведена реконструкция участков улиц Гайдая, Василия Ланового и Раневской, а также подъездных дорог к соцобъектам общей протяженностью около 6,4 километра.
На следующий год планируется еще продлить улицу Гайдая, чтобы можно было выезжать с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.
Комментарии 0