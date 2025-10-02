«Омский бекон» ввел в эксплуатацию участок опороса на свинокомплексе «Чунаевский-2»
На комплексе «Чунаевский-2», который принадлежит компании «ПРОДО Омский бекон», запустили новый участок для опороса свиноматок. Как рассказали на предприятии, после месяца жизни малышей будут переводить в другие цеха — сначала на доращивание, а потом на откорм. Сейчас эти участки как раз заканчивают ремонтировать. Параллельно с этим «ПРОДО» увеличивает возможности по приему мяса на заводе «Омский бекон», входящем в одну производственную цепочку со свиноводческим комплексом.
На свинокомплексе особенно следят за безопасностью животных. Там используют самые высокие стандарты защиты от болезней. К ноябрю этого года «ПРОДО» планирует закончить большой проект по реконструкции всего комплекса «Чунаевский-2». Он рассчитан на 50 тысяч свиней. После обновления производство «ПРОДО Омский Бекон» должно вырасти почти на 60%.
Комментарии 0