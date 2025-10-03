MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 10
Великоросс Новые заводы и цеха

Новгородский производитель трубопроводной арматуры открыл новый цех

© gazetanovgorod.ru

В новгородском технопарке «ГАГАРИН», расположенном в Панковке, состоялось открытие нового цеха ООО «Арматурз». В событии принял участие министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. ООО «Арматурз» — производитель трубопроводной арматуры, который входит в ООО «Научно-Производственный Концерн «КОМПЕНЗ».

Первый камень нынешнего цеха был заложен в присутствии того же Дениса Носачева в декабре прошлого года. Через 8 месяцев объект ввели в эксплуатацию досрочно. Инвестиционный проект по созданию современного производственного комплекса по выпуску трубопроводной арматуры был подписан в июне на ПМЭФ-2025. Инвестирование составит порядка 0,5 млрд. рублей, предусмотрено создание около 200 рабочих мест. Открытие цеха — один из этапов реализации проекта. В новом цеху начинают работать около 50 новгородцев.

В рамках нынешнего мероприятия заложили первый камень в строительство нового офиса «Арматурз».Источник: https://gazetan...ya-za-ofis.html

https://msp.nov...oizvodstvo.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: gazetanovgorod.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт