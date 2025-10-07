MAX
В Московской области открылся новый детский сад

Детский сад «Островок» открыл свои двери для самых маленьких мытищинцев.

В микрорайоне Перловка на улице Крестьянкой построили новое дошкольное учреждение на 220 мест.В детском саду есть все для комфортного обучения и воспитания дошколят: 9 светлых групповых ячеек для детей от 0 до 7 лет, современный пищеблок, музыкальный и спортивный залы, веранды для прогулок и игровые площадки. Кроме того, для безопасного подхода к образовательному учреждению был проведен комплексный ремонт дороги и тротуаров. Первые маленькие гости по достоинству оценили свой новый садик. Уже сейчас здесь начались занятия и игры на свежем воздухе.

Источник: msk.mosreg.ru

