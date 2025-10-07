В Московской области открылся новый детский сад
Детский сад «Островок» открыл свои двери для самых маленьких мытищинцев.
В микрорайоне Перловка на улице Крестьянкой построили новое дошкольное учреждение на 220 мест.В детском саду есть все для комфортного обучения и воспитания дошколят: 9 светлых групповых ячеек для детей от 0 до 7 лет, современный пищеблок, музыкальный и спортивный залы, веранды для прогулок и игровые площадки. Кроме того, для безопасного подхода к образовательному учреждению был проведен комплексный ремонт дороги и тротуаров. Первые маленькие гости по достоинству оценили свой новый садик. Уже сейчас здесь начались занятия и игры на свежем воздухе.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Садик на Сиреневом бульваре в Люберцах рассчитан на 350 дете...и и комнаты для занятий, отдельный кабинеты логопеда и психолога.
- Трёхэтажный детский сад предназначен для 280 детей от полутора до ...шней декоративности, а в отделке преобладают натуральные оттенки.
- Его общая площадь составляет 11,4 тыс. квадратных метров. Сад оборудован сп...и стандартам, предоставляя комфортные условия для обучения и игр.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0