Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита.

Первым радиоэлектронным модулем стал считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки. В сентябре получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции. Помимо текстолита, в модуле использованы и другие отечественные комплектующие, в том числе антенна.

Считыватель бесконтактных карт доступа является одним из ключевых элементов для реализации безопасного управления очередью печати, позволяя аутентифицировать каждого пользователя на принтере. По желанию заказчика, считыватель может быть установлен как на этапе производства, так и в уже существующий парк техники. При этом модуль работает в прямой связке с другой разработкой компании — системой управления печатью ПО «Смарт Принт» (включено в реестр Минцифры России).

«В РРПП был включен первый радиоэлектронный модуль от компании „Катюша“ на отечественном текстолите — новый считыватель бесконтактных карт, и это только начало. К 2027 году планируем перевести электронные модули в наших устройствах на российский текстолит и увеличить долю российской ЭКБ. В абсолютных цифрах использование этого материала составит около 1 млн квадратных дециметров, или 400 тыс. плат в год», — отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

Считыватель СК424 в совокупности с устройствами «Катюши» и ПО «Смарт Принт» позволит продолжить последовательное замещение иностранных решений по управлению печатным парком.

«Мы предлагаем готовое решение — использование „железа“ и ПО компании „Катюша“ позволит заказчикам защитить свою инфраструктуру и выполнить требования Указа Президента России по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», — добавил Максим Виноградов.

В рамках государственной политики, направленной на достижение технологического суверенитета и технологического лидерства, требования к уровню локализации постепенно повышаются, что со временем сделает необходимым полный переход на российский текстолит в платах и увеличение доли российской ЭКБ в устройствах. По мере развития производства в России и готовности наших подрядчиков, «Катюша» реализует такой подход, действуя в кооперации с отечественными технологическими партнёрами.

Важно, что компания уже представила широкую линейку печатных устройств и системных плат для них. На сегодняшний день в РРПП представлено: 11 моделей принтеров и МФУ и 12 электронных плат.

«При выходе на рынок „Катюша“ представила неординарное решение по развитию сегмента печати на базе собственной экосистемы, которая объединяет отечественное ПО собственной разработки, реестровые устройства и их компоненты, а также круглосуточную сервисную поддержку на территории всей страны и 3-х летнюю гарантию. Несмотря на сложный, с точки зрения общего состояния рынка, год, „Катюша“ сохраняет инвестиционные планы по наращиваю своих мощностей и дальнейшей локализации производства. По итогам текущего года планируется произвести более 100 тыс. принтеров и МФУ, а также свыше 110 тыс. системных плат», — рассказал управляющий партнер компании «Катюша» Владислав Сивер.

Российский производитель

«Катюша» начала свою деятельность в 2019 году и с того момента планомерно завоевывает доверие потребителей. Основной задачей для компании является освоение в полной мере технологий производства печатных устройств и обеспечение заказчиков российской техникой, ПО и расходными материалам, т. е. применение экосистемного подхода. Для этого наращиваются производственные мощности, повышается уровень локализации, осуществляются стабильные поставки расходных материалов, обеспечивается соответствие строгим стандартам качества и реализуется круглосуточная сервисная поддержка «от Калининграда до Камчатки».

В 2022 году программное обеспечение системы управления печатью «Смарт Принт» было включено в соответствующий реестр Минцифры России, а затем, в 2024 году, компания стала первым российским производителем, системные (основные) платы которого были включены в Реестр российской промышленной продукции. В том же году в РРПП появились и первые печатные устройства.

ПО «Смарт Принт» обеспечивает слаженную и защищенную работу всей экосистемы компании — от устройств и комплектующих до круглосуточного сервиса. Кроме того, в 2025 году представлена новая версия ПО «Смарт Принт», которая закрывает бизнес-потребности самых крупных организаций, где требуется безопасность, стабильность, производительность и управление большими объемами данных. «Смарт Принт» совместим с российскими ОС: Astra Linux, Ред ОС и Альт СП.

Что касается самих устройств, то принтеры и МФУ «Катюша» совместимы со следующими российскими ОС: Astra Linux, Ред ОС, Альт СП, Rosa Linux, МСВСфера и ОС МЭШ. Российские МФУ могут печатать до 50 листов А4 в минуту с разрешением 1200×1200 пикселей. Устройства предлагают поддержку удаленной печати через ПО «Смарт Принт». Благодаря этому ПО можно реализовать аутентификацию пользователей и печать с мобильных устройств, работающих под управлением мобильных ОС: iOS, Android и Аврора.

Продукция компании «Катюша» представлена не только в России, но и на рынках Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане «Катюша» стала первой в мире компанией-производителем печатной техники, предложившей МФУ с интерфейсом на казахском языке. Аналогичный подход был реализован и на рынке Узбекистана, что подчеркивает стремление бренда «Катюша» учитывать и соответствовать потребностям своих заказчиков, в том числе на зарубежных рынках.