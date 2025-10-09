Ботанический сад Донецка: от оранжерей до лабораторий
Для Донецкого ботанического сада специалисты «Единого заказчика» обновили комплекс культивационных оранжерей и возвели лабораторию по клональному микроразмножению.
Благодаря оснащению комплекса современным технологическим оборудованием, там будут применяться новейшие биотехнологии для сохранения генетической идентичности растений.
Комментарии 0