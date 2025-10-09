MAX
Ботанический сад Донецка: от оранжерей до лабораторий

Для Донецкого ботанического сада специалисты «Единого заказчика» обновили комплекс культивационных оранжерей и возвели лабораторию по клональному микроразмножению.

Благодаря оснащению комплекса современным технологическим оборудованием, там будут применяться новейшие биотехнологии для сохранения генетической идентичности растений.

Источник: vk.com

