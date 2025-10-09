В Москве открыт новый спорткомплекс
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде открыт новый спортивно-досуговый комплекс, любители активного отдыха смогут кататься на коньках, играть в футбол, заниматься падел-теннисом и сквошем.
В комплексе также обустроены тренажерный и хореографический залы, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет.Ожидается, что спортивно-досуговый комплекс будут посещать до 2 тыс. человек в день.
Комментарии 0