8 октября в Нижнем Новгороде в рамках программы «Новый социальный вектор» открылся Центр спорта Горьковского автозавода.

Современный центр появился в результате реконструкции Дома физкультуры с бассейном, построенного в 1968 году. Горьковский автозавод провел модернизацию в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор», которую поддерживает промышленник Олега Дерипаска. На обновление спорткомплекса завод направил 480 млн рублей, еще около 30 млн рублей на благоустройство прилегающей территории выделила администрация Нижнего Новгорода.

В процессе обновления трехэтажного здания площадью 3,5 тыс. кв. м создано современное пространство активного отдыха для всей семьи, где всё продумано до мелочей для людей разных возрастов. Увеличено количество видов спорта, которыми можно заниматься в центре, появились новые современные локации — например, бассейн для грудничкового плавания.

Главный бассейн из 6 дорожек по 25 м готов принять всех любителей плавания. Спортивный зал оснащен для игр в мини-футбол, волейбол, стритбол и гандбол, обустроены комфортные трибуны для зрителей и удобные раздевалки для спортсменов, создана зона здорового питания.

Все помещения и площадки спорткомплекса обновлены с применением современных строительных технологий. В частности, установлена система механической очистки воды многослойными фильтрами, ультрафиолетовым излучением и бактерицидными лампами. Новая система циркуляции воздушных потоков и охлаждения воздуха создает благоприятный климат в помещениях. На потолочное пространство нанесено покрытие из специально обработанных волокон целлюлозы для уменьшения уровня шума, что обеспечивает комфорт посетителей и работников центра. Построена собственная газовая котельная, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру в бассейне и других помещениях.

На фасаде здания бережно сохранена историческая мозаика силами профессиональных художников.

Спорткомплекс рассчитан на ежедневное посещение 700 человек, около Центра спорта Автозавода обустроена автомобильная парковка.

https://profkom.../info-2025-284/