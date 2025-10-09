MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 47
«Гравитон»™ ⇒ Информационные технологии

«Гравитон» анонсировал новую линейку мощных серверов

© t.me

Линейка серверов на базе процессоров AMD EPYC 9000 5-го поколения нацелена на обеспечение высокой производительности и энергоэффективности для различных рабочих нагрузок, включая традиционные корпоративные приложения и высоконагруженные базы данных. В основе серверов — российская компонентная база с подтвержденным российским происхождением, которая заведомо исключает наличие возможных недокументированных функций и «бэкдоров».

Основные характеристики модельного ряда серверов:

🔺типоразмер 2U,

🔺один или два процессора с термопакетом до 400 Вт, до 160 ядер в каждом,

🔺возможность установки 12LFF или 24SFF накопителей NVMe/SAS/SATA,

🔺поддержка до 24 DIMM модулей оперативной памяти DDR5,

🔺возможность увеличения оперативной памяти благодаря высокопроизводительным накопителям с технологией CXL 2.0,

🔺возможность установки до 6 плат расширения интерфейсов PCI-E 5.0.

Новые серверы в первую очередь ориентированы для использования в банковской сфере, проектах транспортной инфраструктуры, умного города, науке и исследовательской деятельности.

Серийная отгрузка продукции запланирована с начала 2026 года.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт