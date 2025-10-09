«Гравитон» анонсировал новую линейку мощных серверов
Линейка серверов на базе процессоров AMD EPYC 9000 5-го поколения нацелена на обеспечение высокой производительности и энергоэффективности для различных рабочих нагрузок, включая традиционные корпоративные приложения и высоконагруженные базы данных. В основе серверов — российская компонентная база с подтвержденным российским происхождением, которая заведомо исключает наличие возможных недокументированных функций и «бэкдоров».
Основные характеристики модельного ряда серверов:
🔺типоразмер 2U,
🔺один или два процессора с термопакетом до 400 Вт, до 160 ядер в каждом,
🔺возможность установки 12LFF или 24SFF накопителей NVMe/SAS/SATA,
🔺поддержка до 24 DIMM модулей оперативной памяти DDR5,
🔺возможность увеличения оперативной памяти благодаря высокопроизводительным накопителям с технологией CXL 2.0,
🔺возможность установки до 6 плат расширения интерфейсов PCI-E 5.0.
Новые серверы в первую очередь ориентированы для использования в банковской сфере, проектах транспортной инфраструктуры, умного города, науке и исследовательской деятельности.
Серийная отгрузка продукции запланирована с начала 2026 года.
