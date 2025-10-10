В Челябинске развивают производство редукторов. Для быстрого наращивания объемов выпуска крайне востребованной продукции группа компаний LD запускает вторую очередь предприятия. Старт работе комплекса дали во время Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Объем инвестиций составляет 839 миллионов рублей. Будет создано всего 181 рабочее место, при этом 61 человек уже трудоустроен на предприятие.

Несмотря на то, что в Челябинской области не добывают нефть и газ, регион является одним из крупнейших центров производства нефтегазового оборудования в России.

Редукторы являются комплектующими для стальных шаровых кранов больших диаметров. Ранее эти изделия в основном покупали за границей. После ввода санкций против России встал вопрос производства собственной продукции. Группа компаний LD занялась импортозамещающим проектом в 2022 году. Запуск нового производства позволит обеспечить независимость страны в тепло- и газоснабжении.

«Данное производство является очередным этапом большого инвестиционного проекта по выпуску новых типов и видов трубопроводных арматур в Челябинске. Проект будет включать покупку иностранного оборудования, и со следующего года мы приступим к продаже наших четвертьоборотных редукторов. Производство закладывает дополнительный потенциал в нашу энергетическую безопасность», — заявил на презентации руководитель группы компании LD Дмитрий Левин.

Построен цех, к нему подвели всю инженерную инфраструктуру. На новом оборудовании ежемесячно выпускают 1500 редукторов. Теперь LD запускает вторую очередь производства. Для этого купили новое оборудование. Также планируется запуск третьей очереди.

Завершить реализацию импортозамещающего проекта хотят в 2027 году. Это увеличит мощности с нынешних трех тысяч редукторов в месяц до восьми тысяч и закроет потребности самой группы компаний и российских предприятий.

Ранее писали, что группа компаний LD стала победителем Всероссийской премии «Экспортер года» сразу в трех номинациях — «Трейдер года», «Прорыв года» и «Молодой руководитель».

https://polit74...87-d1c77271c5b5

https://t.me/s/odinobl