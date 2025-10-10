В Новосибирской области открылась новая детская поликлиника
Новый отдельный корпус детской поликлиники открылся в Барабинском районе Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и будет обслуживать более 9 тысяч юных жителей. Площадь современного трехэтажного здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров, где разместился целый комплекс медицинских отделений: педиатрическое, хирургическое, стоматологическое, диагностическое и отделение восстановительного лечения. Прием будут вести как педиатры, так и узкие специалисты, включая хирурга, невролога, офтальмолога и эндокринолога.
