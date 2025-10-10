MAX
В Екатеринбурге открылась детская поликлиника после капитального ремонта

В обновленном педиатрическом отделении детской городской поликлиники № 13 теперь будут получать медицинскую помощь 16 тысяч маленьких пациентов. Как сообщает Минздрав, новое отделение включает 14 полностью укомплектованных врачами педиатрических участков и оснащено современным диагностическим оборудованием. В распоряжении медиков имеются рентгенодиагностические комплексы, аппараты для УЗИ, ЭКГ и холтеровского мониторирования, а также широкий спектр реабилитационного и физиотерапевтического оборудования.

