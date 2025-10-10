MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

«Пауэрз» открыла цех по производству металлоконструкций и корпусов рукавных фильтров

Компания «Пауэрз» в Новгородской области открыла новый цех по производству крупногабаритных металлоконструкций и корпусов рукавных фильтров. Это самый большой цех на всем предприятии, на его строительство было потрачено 57 миллионов рублей.

В цехе установили современную покрасочную камеру, которая сократит вредные выбросы в атмосферу и сделает работу сотрудников более безопасной и комфортной.

Благодаря новому цеху компания сможет обходиться без сторонних подрядчиков, повысить производительность, а также создать дополнительные рабочие места для новгородцев.

Источник: www.mk-novgorod.ru

