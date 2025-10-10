«Пауэрз» открыла цех по производству металлоконструкций и корпусов рукавных фильтров
Компания «Пауэрз» в Новгородской области открыла новый цех по производству крупногабаритных металлоконструкций и корпусов рукавных фильтров. Это самый большой цех на всем предприятии, на его строительство было потрачено 57 миллионов рублей.
В цехе установили современную покрасочную камеру, которая сократит вредные выбросы в атмосферу и сделает работу сотрудников более безопасной и комфортной.
Благодаря новому цеху компания сможет обходиться без сторонних подрядчиков, повысить производительность, а также создать дополнительные рабочие места для новгородцев.
