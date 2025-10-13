MAX
Великоросс Производство

На Уральской Стали освоили изготовление ковшей для цветмета

Фасоннолитейный цех Уральской Стали успешно освоил новую продукцию. Специалисты выполнили первый заказ на отливку трёх ковшей для транспортировки и разливки бронзовых сплавов.Цикл от модели до готовой продукции занял около месяца благодаря работе всего коллектива цеха от модельщиков, которые создали оснастку, до обрубщиков, придавших отливкам товарный вид.Успешный старт позволил сформировать планы на будущее — в 2026 году цех планирует выпустить ещё восемь таких ковшей.

Это достижение открывает для предприятия новые рыночные возможности и демонстрирует гибкость производства.

Источник: uralsteel.com

