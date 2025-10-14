На предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Севмаш» стартовал ключевой этап создания узлов для новейшего атомного ледокола «Сталинград». В цехах завода началась сборка и сварка корпуса первого упорного подшипника, который предназначен для шестого судна проекта 22220.

К настоящему моменту уже выполнены подготовительные операции: проведена резка металла, сформированы заготовки и осуществлена их предварительная механическая обработка. В сложном процессе изготовления критически важных компонентов задействованы около пятнадцати заводских подразделений, включая корпусообрабатывающий, кузнечно-термический и механические цеха, а также корпусно-сварочное производство, рассказали в ОСК.

Параллельно на «Севмаше» продолжается работа над комплектом упорных подшипников для атомного ледокола «Ленинград». Изделия для этого судна находятся на завершающей стадии производства, что демонстрирует успешную серийность выполнения подобных заказов.

Опыт предприятия в создании подобной техники подтверждается успешным выполнением предыдущих контрактов. Напомним, что в прошлом году «Севмаш» изготовил, провел полный цикл испытаний и передал Балтийскому заводу ОСК комплект из трех упорных подшипников для четвертого атомного ледокола серии — «Чукотка». Конструкторская документация для всех изделий была разработана собственным проектно-конструкторским бюро «Севмаша» в строгом соответствии с техническим заданием заказчика.