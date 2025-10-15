В Салавате Башкирии открыли новый резервуарный парк для производства битума
15 октября в Салавате состоялось открытие нового резервуарного парка предприятия «Битум» .
Компания была основана в 1991 году, является ведущим производителем нефтяных дорожных битyмов в Башкортостане. Учредитель компании Дмитрий Донцов рассказал, что в период с 2017 по 2025 год группа компаний ООО «Битум» инвестировала более 2,4 млрд рублей на развитие собственного производства. Новый резервуарный парк хранения сырья для производства битyма рассчитан на 60 000 тонн. С начала года производство выросло более чем на четверть.
