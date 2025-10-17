В Муйском районе Бурятии открылось новое производство — асфальтобетонный завод. Предприятие создано на базе ГБУ «Дороги Бурятии» и станет основным поставщиком асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии для северных территорий республики.

" Ранее подрядчики неохотно участвовали в конкурсах на ремонт дорог, поскольку в районе отсутствовало собственное производство асфальта, а бетонная смесь не позволяла обеспечить необходимое качество покрытия.

Теперь у северного района есть гарантированное производство всех видов асфальтобетонной смеси, и это означает — новые дороги", — отметили в правительстве Бурятии.

Помимо этого, продолжаются дорожные работы на территории всего района. В сентябре автогрейдерная планировка выполнена на участках км 256-273 и км 369-408 автодороги «Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо». На отрезке км 409-415 проведён ямочный ремонт щебёночно-песчаной смесью, а на участке км 20-26 трассы «Таксимо — Бодайбо» восстановлен дорожный профиль.

Кроме того, на 406-м километре дороги «Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо» установлен передвижной пункт весогабаритного контроля. Его открытие стало ответом на обращения жителей Муйского района.