Ход строительства новых спортивных объектов
Это будет пятиэтажный мультифункциональный комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, который включает в себя большую и малую арены, площадки для единоборств, залы для игровых видов спорта и манеж.
Строительство Ледового дворца в Карачаевске выходит на финишную прямую
https://www.sky...1%83%D0%BC.345/
Новый дворец спорта в Дербенте
