MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 61
termometrix Фотофакты

Ход строительства новых спортивных объектов

© vk.com

Это будет пятиэтажный мультифункциональный комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, который включает в себя большую и малую арены, площадки для единоборств, залы для игровых видов спорта и манеж.

Строительство Ледового дворца в Карачаевске выходит на финишную прямую

https://www.sky...1%83%D0%BC.345/

Новый дворец спорта в Дербенте

© static.tildacdn.com
© vk.com
© vk.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт